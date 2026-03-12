T. HALK BANKASI (HALKB) 13 Mart Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesi 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde güne 46,58 TL’den başladı. Seans içinde 46,62 TL seviyesine yükseldi, en düşük 44,14 TL görüldü ve günü 44,14 TL’den kapattı.

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesi için 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-5,24 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,98 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 65,44 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 44,14 TL, 46,58 TL, 49,24 TL, 47,74 TL, 43,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 43,40 TL – 49,24 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesinin 12 Mart Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 47,55 TL, 52 günlük ortalama 45,05 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 41,67 TL ve 39,33 TL destek, 47,67 TL ve 51,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.