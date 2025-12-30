TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 31 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 30 Aralık Salı 2025 tarihinde güne 302,50 TL’den başladı. Seans içinde 307,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 294,75 TL görüldü ve günü 304,75 TL’den kapattı.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 30 Aralık Salı 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,83 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,87 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,87 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 304,75 TL, 302,25 TL, 292,50 TL, 294,50 TL, 296,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 292,50 TL – 304,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 30 Aralık Salı 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 295,96 TL, 52 günlük ortalama 277,60 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 296,00 TL ve 288,00 TL destek, 308,00 TL ve 312,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.