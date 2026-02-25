TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 26 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 25 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 163,20 TL’den başladı. Seans içinde 165,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 160,50 TL görüldü ve günü 165,00 TL’den kapattı.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 25 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,66 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,50 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,18 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 165,00 TL, 162,30 TL, 164,90 TL, 156,00 TL, 151,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 151,20 TL – 165,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 25 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 144,00 TL, 52 günlük ortalama 127,92 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 155,67 TL ve 146,33 TL destek, 169,67 TL ve 174,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.