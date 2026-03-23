TÜPRAŞ (TUPRS) 24 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 255,25 TL’den başladı. Seans içinde 265,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 249,40 TL görüldü ve günü 255,00 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,69 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 19,34 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 74,84 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 255,00 TL, 253,25 TL, 254,75 TL, 251,50 TL, 255,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 251,50 TL – 255,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 23 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 235,02 TL, 52 günlük ortalama 223,30 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 252,33 TL ve 249,67 TL destek, 256,33 TL ve 257,67 TL direnç noktalarıdır.

