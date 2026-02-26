FİNANS

TÜPRAŞ (TUPRS) 27 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS), 27 Şubat Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 26 Şubat Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 215,90 TL kapanış, %-0,83 değişim ve 5,04 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Recep Demircan

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 26 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 218,10 TL’den başladı. Seans içinde 219,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 215,10 TL görüldü ve günü 215,90 TL’den kapattı.
TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 26 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,83 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,04 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 23,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 215,90 TL, 217,70 TL, 222,00 TL, 227,00 TL, 221,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 215,90 TL – 227,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 26 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 223,67 TL, 52 günlük ortalama 212,90 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 211,00 TL ve 207,00 TL destek, 223,00 TL ve 231,00 TL direnç noktalarıdır.

TÜPRAŞ (TUPRS) 27 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜPRAŞ (TUPRS) 27 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

