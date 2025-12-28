FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

TÜPRAŞ (TUPRS) 29 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS), 29 Aralık Pazartesi 2025 için hazırlanan analizde, 26 Aralık Cuma 2025 kapanış verilerine göre 185,10 TL kapanış, %-1,70 değişim ve 1,41 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TÜPRAŞ (TUPRS) 29 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,72%
AEFES 2,54%
ASELS 1,53%
ASTOR 2,79%
BIMAS -0,82%
DSTKF -1,08%
EKGYO 2,04%
ENKAI 1,40%
EREGL -0,83%
FROTO -0,84%
GARAN -1,06%
GUBRF 3,35%
ISCTR -1,02%
KRDMD -3,48%
KCHOL -1,46%
MGROS -1,34%
PGSUS -0,97%
PETKM -0,96%
SAHOL -0,71%
SASA -1,04%
SISE -3,02%
TAVHL -0,68%
TOASO 1,76%
TUPRS -1,70%
TRALT -0,09%
THYAO -1,20%
TTKOM -0,27%
TCELL -1,65%
ULKER -0,54%
YKBNK -1,57%
Devrim Karadağ

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 26 Aralık Cuma 2025 tarihinde güne 188,00 TL’den başladı. Seans içinde 188,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 184,30 TL görüldü ve günü 185,10 TL’den kapattı.
TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 26 Aralık Cuma 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,70 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,41 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,57 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 185,10 TL, 188,30 TL, 188,00 TL, 185,20 TL, 185,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 185,10 TL – 188,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 26 Aralık Cuma 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 192,73 TL, 52 günlük ortalama 193,39 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 184,00 TL ve 183,00 TL destek, 187,00 TL ve 189,00 TL direnç noktalarıdır.

TÜPRAŞ (TUPRS) 29 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz 1

TÜPRAŞ (TUPRS) 29 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIAT'tan 'elektrikli' açıklaması 'Hep olacak'FIAT'tan 'elektrikli' açıklaması 'Hep olacak'
Taşıt kredisinde banka banka son durum (Akbank, Albaraka, TEB)Taşıt kredisinde banka banka son durum (Akbank, Albaraka, TEB)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
15.07
14.811.272.651,72
% 6.73
18:10
TRALT
43.88
11.086.493.448,58
% -0.09
18:10
TEHOL
37.52
7.357.061.520,82
% -1.42
18:10
ASTOR
118.1
6.085.142.723,10
% 2.79
18:10
THYAO
268
5.960.933.774,50
% -1.2
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 TUPRS TUPRS analizi TUPRS teknik analiz TUPRS günlük teknik analiz TUPRS günlük işlem hacmi TUPRS gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.