TÜPRAŞ (TUPRS) 29 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 26 Aralık Cuma 2025 tarihinde güne 188,00 TL’den başladı. Seans içinde 188,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 184,30 TL görüldü ve günü 185,10 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 26 Aralık Cuma 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,70 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,41 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,57 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 185,10 TL, 188,30 TL, 188,00 TL, 185,20 TL, 185,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 185,10 TL – 188,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 26 Aralık Cuma 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 192,73 TL, 52 günlük ortalama 193,39 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 184,00 TL ve 183,00 TL destek, 187,00 TL ve 189,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.