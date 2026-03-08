TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 09 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi 06 Mart Cuma 2026 tarihinde güne 51,00 TL’den başladı. Seans içinde 53,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 51,00 TL görüldü ve günü 51,80 TL’den kapattı.

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi için 06 Mart Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,87 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,22 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 61,74 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 51,80 TL, 50,85 TL, 51,85 TL, 52,80 TL, 58,65 TL oldu. Bu dönemde fiyat 50,85 TL – 58,65 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesinin 06 Mart Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 55,12 TL, 52 günlük ortalama 50,57 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 48,00 TL ve 45,00 TL destek, 56,00 TL ve 61,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.