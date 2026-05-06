TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 07 Mayıs Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde güne 307,00 TL’den başladı. Seans içinde 316,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 304,75 TL görüldü ve günü 309,75 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,91 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 31,97 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 102,93 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 309,75 TL, 301,00 TL, 300,75 TL, 308,25 TL, 314,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 300,75 TL – 314,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 06 Mayıs Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 316,61 TL, 52 günlük ortalama 303,47 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 301,33 TL ve 293,67 TL destek, 315,33 TL ve 321,67 TL direnç noktalarıdır.

