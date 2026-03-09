TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 10 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 267,00 TL’den başladı. Seans içinde 282,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 263,50 TL görüldü ve günü 282,00 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,90 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 14,00 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 51,38 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 282,00 TL, 276,75 TL, 284,25 TL, 287,75 TL, 287,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 276,75 TL – 287,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 09 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 312,99 TL, 52 günlük ortalama 302,26 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 276,33 TL ve 270,67 TL destek, 287,33 TL ve 292,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.