TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 24 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 281,25 TL’den başladı. Seans içinde 296,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 279,50 TL görüldü ve günü 295,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,07 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 21,81 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 75,51 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 295,50 TL, 289,50 TL, 290,75 TL, 294,75 TL, 290,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 289,50 TL – 295,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 23 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 294,71 TL, 52 günlük ortalama 304,64 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 291,00 TL ve 287,00 TL destek, 297,00 TL ve 299,00 TL direnç noktalarıdır.

