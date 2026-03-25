TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 26 Mart Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 25 Mart Çarşamba 2026 tarihinde güne 295,75 TL’den başladı. Seans içinde 299,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 292,75 TL görüldü ve günü 294,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 25 Mart Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,20 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 19,58 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 66,11 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 294,50 TL, 291,00 TL, 295,50 TL, 289,50 TL, 290,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 289,50 TL – 295,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 25 Mart Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 292,78 TL, 52 günlük ortalama 304,78 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 290,33 TL ve 286,67 TL destek, 296,33 TL ve 298,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.