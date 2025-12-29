TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 30 Aralık Salı 2025 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde güne 268,25 TL’den başladı. Seans içinde 269,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 262,75 TL görüldü ve günü 264,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,31 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,37 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,54 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 264,50 TL, 268,00 TL, 271,25 TL, 271,25 TL, 270,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 264,50 TL – 271,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 29 Aralık Pazartesi 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 272,08 TL, 52 günlük ortalama 277,76 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 261,67 TL ve 259,33 TL destek, 268,67 TL ve 273,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.