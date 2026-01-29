TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 30 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 29 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 300,00 TL’den başladı. Seans içinde 307,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 298,00 TL görüldü ve günü 302,25 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 29 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,43 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 31,57 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 104,31 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 302,25 TL, 298,00 TL, 294,25 TL, 299,25 TL, 301,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 294,25 TL – 302,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 29 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 291,71 TL, 52 günlük ortalama 280,02 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 296,67 TL ve 291,33 TL destek, 304,67 TL ve 307,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.