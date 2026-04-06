ULKER BISKUVI (ULKER) 07 Nisan Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 06 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde güne 117,20 TL’den başladı. Seans içinde 117,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 116,10 TL görüldü ve günü 117,90 TL’den kapattı.

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 06 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,60 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,61 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,22 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 117,90 TL, 117,20 TL, 119,60 TL, 116,90 TL, 117,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 116,90 TL – 119,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 06 Nisan Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 113,54 TL, 52 günlük ortalama 123,65 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 115,67 TL ve 114,33 TL destek, 118,67 TL ve 120,33 TL direnç noktalarıdır.

