FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,18 yükselişle 12.788,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 düşüşle 12.765,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.773,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 artışla 12.788,00 seviyesinden işlem gördü.

VİOP ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 1

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlarına odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.900 ve 13.000 seviyesinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergileri yeniden düzenlendiAyçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergileri yeniden düzenlendi
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? (27 Ağustos 2025)Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? (27 Ağustos 2025)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
MTRKS
0
0,00
% 0
18:10
MOGAN
0
0,00
% 0
18:10
MOPAS
0
0,00
% 0
18:10
MPARK
0
0,00
% 0
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa viop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Akaryakıta gece yarısı zam geldi!

Akaryakıta gece yarısı zam geldi!

Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki!

Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.