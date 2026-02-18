YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) 19 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesi 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 41,74 TL’den başladı. Seans içinde 43,94 TL seviyesine yükseldi, en düşük 41,72 TL görüldü ve günü 43,18 TL’den kapattı.

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesi için 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,60 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 205,61 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 43,18 TL, 41,68 TL, 42,16 TL, 41,82 TL, 42,62 TL oldu. Bu dönemde fiyat 41,68 TL – 43,18 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesinin 18 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 39,95 TL, 52 günlük ortalama 38,12 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 41,67 TL ve 40,33 TL destek, 43,67 TL ve 44,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.