Yılın en büyük halka arzı: Eylül ayında fiyatlama belli olacak

SoftBank Group Corp bünyesindeki İngiliz çip dizayn şirketi Arm Holdings, Nasdaq'da halka açılmak için beklenen başvuruyu yaptı. Arm halka arzının ABD'de yılın en büyük halka arzı olması bekleniyor.

Arm, halka arz başvurusunda Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Mizuho Financial Group Inc'in halka arza liderlik edeceklerini belirtti. Halka arz için oluşturulan konsorsiyumda 24 banka ve aracı kurum daha bulunuyor.

Bloomberg News'a göre Arm, Eylül ayının ilk haftasında tanıtım turlarına başlamayı ve bir sonraki hafta halka arzı fiyatlandırmayı planlıyor. Arm'nin halka arz için açıklanacak fiyatlamada şirketin değerinin 60 milyar ila 70 milyar dolar arasında olması bekleniyor.