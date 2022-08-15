Dalgalı kur rejimi nedir? Dalgalı kur rejiminin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Piyasalardaki arz ve talep ilişkisine göre belirlenen dalgalı kur rejimi, sabit kur sisteminin tam tersi olarak işlemektedir. Değişken kur rejimi olarak da adlandırılan bu sistemde, döviz rezervleri yerine kur üzerinde değişim oluşmaktadır. Çünkü dalgalı / değişken kur sisteminde merkez bankasının müdahalede bulunmadığı bilinmektedir.

Dalgalı Kur Rejimi Nedir?

Sabit kur sisteminin tam tersi olarak açıklanabilen dalgalı kur rejimi, değişken kur rejimi ismiyle de bilinmektedir. Değişken kur rejiminde döviz kuru, belirli kriterlere göre belirlenmektedir. Kamu tarafından müdahale edilmeyen döviz kuru, bu bağlamda piyasalardaki arz ve talep ilişkisine göre hesaplanmaktadır. Sabit kur sisteminin tam tersi olan dalgalı kur rejiminde yerli paranın yabancı paralar ile arasındaki ilişki, anlık olarak yeniden belirlenmektedir.

Bu kur sisteminde genellikle merkez bankalarının kurlara herhangi bir müdahalesi olmamaktadır. Ancak nadiren de olsa sınır bir şekilde müdahale gerçekleştirilebilmektedir. Dalgalı kur rejiminde kurlar arz ve talebe göre belirlendiğinden dolayı belirsizlik oluşması olağandır.

Dalgalı Kur Rejiminin Avantajları

Merkez bankalarının genellikle herhangi bir müdahalede bulunmadığı döviz kuru sistemine dalgalı kur rejimi denilmektedir. Arz ve talep unsurlarından etkilenen dalgalı kur rejimi, birtakım avantajlar ile birlikte olumsuz yönleri barındırmaktadır. Değişken kur rejimi olarak da bilinen dalgalı kur sisteminin olumlu yönleri ise aşağıdaki gibidir:

Ulusal paranın gerçek değerini yansıtması, dalgalı kur rejiminin olumlu yönlerindendir.

Bu sistemin avantajları arasında kurdaki dalgalanmalarla ilişkili olarak ödemeler dengesinin kendiliğinden dengelenmesi de yer almaktadır.

Merkez bankasının iç ekonomik dengeye odaklanılmasına imkan sunması, dalgalı kur rejiminin avantajlarından biridir.

Ekonomiyi dış şoklardan koruması ve döviz rezervi ihtiyacını azaltması, değişken kur rejiminin olumlu yönlerindendir.

Dalgalı kur rejiminin ülkeye, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ürünler bağlamında avantaj sağlaması da söz konusudur.

Dalgalı Kur Rejiminin Dezavantajları

Birçok olumlu yönü bulunan dalgalı kur sistemi, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir. Bu sistemin başlıca dezavantajları ise aşağıdaki gibidir:

Dalgalı kur sistemindeki dalgalanmaların, geleceğe ilişkin belirsizlikler yaratması nedeni ile yatırım ve ticaret kapsamında düşüş meydana gelebilmektedir.

İhraç ve ithal mal üzerindeki talep esnekliklerinin düşüklüğünden kaynaklı olarak Marshall-Lerner Koşulu işlemeyebilmektedir.

Değişken kur sistemi, maliyet enflasyonuna yol açabilmektedir.

Kur kapsamındaki değişmeler ile ilişkili olarak, istikrar bozucu spekülasyonlar meydana gelebilmektedir.

Dalgalı Kur Sisteminde Döviz Kurları Nasıl Belirlenir?

Dalgalı kur rejimi, temelde arz ve talep doğrultusunda belirlenmektedir. Dolayısıyla yerli paranın yabancı paralar ile olan ilişkisi, piyasalarda saptanmaktadır. Bu bağlamda dalgalı kur rejimi çerçevesinde bu değer ilişkisi, gün içerisinde sürekli olarak tekrarlayacak bir şekilde belirlenmektedir. Sabit kur sisteminin aksine dalgalı kur rejiminde; uluslararası bağlamda herhangi bir ülkenin parasının değeri, iç ve dış saha yani piyasadaki arz-talep ile ilişkili olarak analiz edilmektedir.

Yine sabit kur sisteminden farklı olarak değişken kur rejiminde, ülkenin resmi döviz rezervleri yerine kurlar değişiklik göstermektedir. Normalde sabit kur sisteminde kurların aynı kaldığı ve merkez bankasının müdahalesi doğrultusunda ülkenin döviz rezervlerinin artış ya da azalma gösterdiği bilinmektedir. Ancak dalgalı kur sisteminde bu müdahale söz konusu olmadığı için değişim, kur üzerinde gerçekleşmektedir.



