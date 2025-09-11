Son dakika | Can Holding şirketlerine kayyum atanan TMSF'den açıklama: "'Basiretli tacir' anlayışıyla idare edilecek"

Son dakika haberi: Türkiye bu sabah Küçükçekmece Başsavcılığının Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı vermesini konuşuyor.

TMSF, CAN HOLDİNG ŞİRKETLERİNE KAYYUM OLARAK ATANDI

Operasyon kapsamında Habertürk ve Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el kondu. Şirketlere TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

TMSF'DEN AÇIKLAMA

TMSF'den konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edeceği, 121 şirketin “basiretli tacir” anlayışıyla idare edileceği belirtildi.

"BU DÖNEMDE TMSF'NİN TEMEL AMACI..."

Açıklama şu şekilde:

"İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."