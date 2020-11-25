Dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini... Dolar kaç TL? 25 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

/ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Dün yapılan Merkez Bankası toplantısı sonrasında faiz artırımı kararı alındı ve dolar düştü. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.6 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.7 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki25 Kasım 2020 Çarşamba bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 25 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 25 KASIM 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 25 Kasım Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,9985 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.02 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 8,0055 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,9917 lira olarak 25 Kasım 2020 tarihinde başlamış oldu. BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,5277 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.12 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,5358 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 25 Kasım 2020 tarihinde 9,5198 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,6893 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.01 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,7011 lira, alış fiyatı 10,6776 ile başladı. DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? İŞTE UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİĞİ! Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yapılan dolar tahminlerinde dev banka HSBC, 2021 dolar tahminini tekrar güncelledi. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

2021'DE DOLAR NE OLUR? DEV BANKADAN 2021 DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ! HSBC, yayımladığı raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha geleneksel bir para politikasına yönelmesini olumlu şekilde değerlendirdi. Banka daha önce 2021 yıl sonu Dolar/TL beklentisini 7,70 olarak açıklamıştı. Son olarak raporunda 2021 yıl sonu için Dolar/TL beklentisini 7,70’den 7,10’a düşürdü. Raporda, fonlamanın yalnızca 1 haftalık repo faizinden sağlandığı, geleneksel politika çerçevesinin şeffaflığı artırdığının ve Türk lirasının yukarı yönlü potansiyelini desteklediğinin düşünüldüğü aktarıldı. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,6466 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,0865 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,1971'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...