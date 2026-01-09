FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 09 Ocak Cuma 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında dolarin güncel durumu, 09 Ocak 2026 itibarıyla 43,15 TL olarak belirlendi. Doların değeri, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Yatırımcılar, yüksek enflasyon ve jeopolitik durumlar sebebiyle dolara yöneliyor. Türk lirasındaki değer kaybı, dolarin değer kazanmasını artırıyor. Bu durum, piyasalardaki ticaret hacmini ve yatırım kararlarını etkileyerek ekonomik istikrarı doğrudan etkileyebilir.

Cansu Akalp

Döviz Piyasalarında Doların Güncel Durumu

09 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00'da doların değeri 43,15 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Ekonomik göstergeler de önemli bir rol oynuyor. Yatırımcılar, Türkiye'nin ekonomik durumunu dikkatle takip ediyor. Enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler, dolara yönelmeleri artırıyor. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, Türk lirasının değeri üzerinde baskı kuruyor. Bu durum, doların değer kazanmasını pekiştiriyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ticaret hacmini etkiliyor. Yatırım kararları üzerinde de önemli etkiler yaratıyor. Ekonomi, bu durumdan doğrudan etkileniyor. Doların güncel fiyatı, yerli ve uluslararası piyasalarda izleniyor. Bu veriler, stratejik kararlar almak için kritik öneme sahip. Doların 43,15 TL seviyesindeki duruşu, ileride Türkiye'nin ekonomik istikrarı üzerinde etki gösterebilir. Dönemsel döviz rezervleri de bu süreçte farklı yansımalar yaratabilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,15
43,15
% 0.25
09:37
Euro
50,30
50,33
% 0.1
09:37
İngiliz Sterlini
57,98
58,01
% 0.05
09:37
Avustralya Doları
28,89
28,90
% 0.23
09:37
İsviçre Frangı
53,95
53,98
% 0.25
09:37
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.49
09:30
Çin Yuanı
6,18
6,18
% 0.28
09:37
İsveç Kronu
4,67
4,68
% 0.2
09:37
