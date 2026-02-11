FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 11 Şubat Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

11 Şubat 2026 itibarıyla dolar/TL kuru 43,64 seviyesindedir. Doların bu durumu, yurtiçindeki ekonomik gelişmelere ve uluslararası piyasalara bağlıdır. Yüksek enflasyon ve faiz politikaları, döviz kurlarında dalgalanmaya yol açmaktadır. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları izleyerek mali planlamalarını yapmalıdır. Yerel ve global ekonomik veriler, doların değerini etkileyen önemli unsurlardır. Dolar/TL kuru, finansal geleceği öngörmek açısından kritik bir göstergedir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00’da dolar/TL kuru 43,64 seviyesinden işlem görmektedir. Doların bu seviyede kalması, yurtiçindeki ve yurtdışındaki önemli ekonomik gelişmelere bağlıdır. Bu gelişmeler, dinamik bir piyasa atmosferi yaratmaktadır. Yüksek enflasyon oranları ve faiz politikaları, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açan etkenlerdir. Ayrıca, global ekonomik belirsizlikler de bu dalgalanmaları artırmaktadır.

Yatırımcılar, döviz kurlarındaki hareketleri dikkatlice izlemektedir. Piyasa beklentileri ve merkez bankası açıklamaları, bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Bugün belirlenen 43,64'lük dolar kuru, piyasalardaki dalgalanmaları gösteriyor. Aynı zamanda yerel ve global ekonomik verilere olan duyarlılığı da yansıtmaktadır. Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum, enflasyonu daha da tetikleyebilir.

Bununla birlikte, ihracat yapan firmalara fırsatlar yaratmaktadır. Tüketiciler ve işletmeler, döviz kurlarındaki bu seviyeleri dikkate almalıdır. Mali planlamaları ve bütçeleri gözden geçirmeleri gerekecektir. Önümüzdeki günlerde dolar/TL kuru üzerindeki etkileri izlemek önemlidir. Bu, finansal geleceği öngörmek açısından faydalı olacaktır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,63
43,65
% 0.03
09:41
Euro
52,00
52,05
% 0.19
09:41
İngiliz Sterlini
59,68
59,71
% 0.23
09:41
Avustralya Doları
31,00
31,03
% 0.51
09:41
İsviçre Frangı
56,96
57,02
% 0.33
09:41
Rus Rublesi
0,56
0,57
% 0.08
09:40
Çin Yuanı
6,31
6,32
% 0.08
09:41
İsveç Kronu
4,92
4,93
% 0.45
09:41
