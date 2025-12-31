FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 31 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar, 31 Aralık 2025 itibarıyla doların 42,96 TL seviyesine çıkmasına neden oldu. Bu durum, yüksek döviz talebinin yanı sıra Türkiye'nin dış ticaret dengesi ve küresel ekonomik koşullardan etkileniyor. Yüksek döviz kurları ithalat maliyetlerini artırırken, enflasyon ve hane halkının alım gücü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yatırımcılar, dövizdeki bu belirsizliği dikkatle takip etmeli.

Cansu Akalp

31 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,96 TL olarak belirlendi. Bu değer döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaların bir yansıması. Küresel ekonomik koşullar da önemli bir etken. Son yıllarda enflasyon oranları artıyor. Merkez bankalarının para politikaları da döviz kurlarını etkiliyor. Yatırımcılar ve ekonomi analistleri, doların gelecekteki seyrini tahmin ederken belirsizlik yaşıyor.

Doların 42,96 TL seviyesine ulaşması, yerli piyasada yüksek döviz talebini gösteriyor. Türkiye’nin dış ticaret dengesi, coğrafi ve siyasi gelişmeler bu durumu etkiliyor. Döviz kurlarındaki oynaklık derinleşiyor. Yüksek döviz kurları, ithalat maliyetlerini artırıyor. İhracatçı firmalar ise rekabet avantajı sağlıyor. Ancak bu durum, enflasyonu tetikliyor. Hanelerin alım gücünü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yatırımcılar ve tüketiciler doların mevcut değerini dikkatle izlemeli. Olası gelecekteki hareketler de önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,94
42,99
% 0.07
09:12
Euro
50,45
50,57
% 0.09
09:12
İngiliz Sterlini
57,83
57,97
% 0.07
09:12
Avustralya Doları
28,71
28,75
% -0.03
09:12
İsviçre Frangı
54,15
54,23
% 0
09:12
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.43
09:10
Çin Yuanı
6,15
6,15
% 0.16
09:12
İsveç Kronu
4,66
4,67
% -0.11
09:12
