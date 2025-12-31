Dolar bugün kaç TL? 31 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

31 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,96 TL olarak belirlendi. Bu değer döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaların bir yansıması. Küresel ekonomik koşullar da önemli bir etken. Son yıllarda enflasyon oranları artıyor. Merkez bankalarının para politikaları da döviz kurlarını etkiliyor. Yatırımcılar ve ekonomi analistleri, doların gelecekteki seyrini tahmin ederken belirsizlik yaşıyor.

Doların 42,96 TL seviyesine ulaşması, yerli piyasada yüksek döviz talebini gösteriyor. Türkiye’nin dış ticaret dengesi, coğrafi ve siyasi gelişmeler bu durumu etkiliyor. Döviz kurlarındaki oynaklık derinleşiyor. Yüksek döviz kurları, ithalat maliyetlerini artırıyor. İhracatçı firmalar ise rekabet avantajı sağlıyor. Ancak bu durum, enflasyonu tetikliyor. Hanelerin alım gücünü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yatırımcılar ve tüketiciler doların mevcut değerini dikkatle izlemeli. Olası gelecekteki hareketler de önem taşıyor.