Dolar bugün kaç TL? 6 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar?

Döviz pazarında dolar/TL kuru, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 43,61 seviyesinden işlem görmektedir. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ile yerel ekonomik gelişmelere bağlı olarak kritik bir eşiği temsil etmektedir. Yatırımcılar arasında endişeler devam etmektedir. Doların bu seviyelerde kalması, ekonomik istikrarı ve enflasyon oranlarını doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir. Özellikle döviz rezervleri ile Merkez Bankası'nın politikaları, doların gelecekteki yönü açısından belirleyici olacaktır.

Döviz kurundaki artış ithalat yapan firmalar için ciddi bir maliyet unsuru haline gelmektedir. Yurtdışında eğitim gören öğrenciler de bu durumdan etkilenmektedir. Doların yükselmesi, yerli ürünlerin rekabet gücünü zayıflatabilir. Bu durum yerli sanayicilerin küresel pazarda zorlanmasına yol açabilir. Hanehalkı için artan maliyetler, tüketici harcamalarını etkileyebilir. Böylece, ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratma potansiyeli taşımaktadır. 43,61 seviyesine ulaşan dolar kuru, birçok kesim için dikkatle izlenmesi gereken bir gelişmedir.