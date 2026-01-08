FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 8 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurlarında gözlemlenen dalgalanmalar, 8 Ocak 2026 tarihinde doların 43,04 TL seviyesine ulaşmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, ekonomik istikrar arayışındaki ülkelerin karşılaştığı zorlukları derinleştiriyor. Enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları, doların değerini etkileyerek yatırımcılar için stratejik kararları zorunlu kılıyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar bu değişimlerin sonuçlarını yakından hissediyor.

Dolar bugün kaç TL? 8 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 43,04 TL olarak kaydedilmiştir. Son dönemlerde döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum, ekonomik istikrar arayışındaki ülkeleri etkiliyor. Enflasyon oranları, merkez bankası politikaları ve uluslararası ticaret dengeleri, doların TL karşısındaki değerini belirlemede önemli rol oynuyor. 43,04 TL seviyesindeki bu fiyat, yatırımcılar ve şirketler için çeşitli stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Dolar kurundaki bu güncel seviyenin pek çok sektörde etkileri var. İthalat yapan firmalar için maliyet artışı kaçınılmaz. Yerel ürünlerin rekabet gücü azalıyor. İhracat yapan işletmeler için ise döviz kurundaki yükseliş fırsatlar sunuyor. Bu durum, uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde etme şansı yaratıyor. Yatırımcıların döviz piyasalarını dikkatle takip etmeleri önemli hale geliyor. 43,04 TL seviyesindeki dolar, piyasalardaki belirsizlikleri gösteriyor. Aynı zamanda ekonomik gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Dolar bugün kaç TL? 8 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ek ödemenin tarihleri belli oldu!Ek ödemenin tarihleri belli oldu!
Karar Resmi Gazete'de: Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacakKarar Resmi Gazete'de: Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,05
43,06
% 0.05
09:40
Euro
50,37
50,44
% 0.2
09:42
İngiliz Sterlini
58,04
58,10
% 0.15
09:42
Avustralya Doları
28,82
28,84
% -0.32
09:42
İsviçre Frangı
54,00
54,04
% 0.13
09:41
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.04
09:40
Çin Yuanı
6,17
6,17
% 0.21
09:41
İsveç Kronu
4,68
4,69
% -0.02
09:42
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.