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Dolar/TL kuru yeniden 19 liranın üzerinde! ABD'deki banka iflasları piyasayı çalkaladı

13.03.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru rekor denemelerine devam ediyor. Bir süredir 18,90 seviyelerinde yatay hareket eden kur bu sabah 19,17 seviyesine kadar yükseldi. ABD'de yaşanan banka iflasları dolar endeksinde sert gerilemeye neden olurken, Türk Lirası buna rağmen piyasalarda negatif ayrıştı. Uzmanlar seçim yaklaştıkça kur üzerindeki hareketliliğin artacağına işaret etti. Merkez Bankası’nın 2023 dolar tahmini ise netleşti.

Dolar/TL kuru yeniden 19 liranın üzerinde! ABD'deki banka iflasları piyasayı çalkaladı

Geçtiğimiz hafta başında 18,90’lı seviyelere çıkan dolar kuru, haftanın ilk işlem gününde 19,17’ye kadar yükselerek tüm zamanların rekoruna yeniden göz kırptı. Euro/TL kuru ise 20,55’e kadar yükselmesinin ardından şu sıralarda 20,35 TL seviyelerinde bulunuyor.

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ENDEKSTE 'BANKA İFLASLARI' GERİLEMESİ

Dolar varlıklar, Cuma günü ABD’li SVB Financial Group (SIVB) bankasının batmasının etkisiyle sert kayıp verdi. 13 Mart Pazartesi dolar endeksi 106,60 seviyerine kadar geriledi. Gelişen ülke paraları karşısında da gerileme yaşanırken, Türk lirası zayıf seyrederek negatif ayrıştı.

DOLAR

MERKEZ BANKASI DOLAR TAHMİNİ

Ekonomister, gerek küresel fiyatlama gerekse yurt içinde seçimin yaklaşmasıyla kurda son aylarda yaşanan yataylığın yerini hareketliliğe bırakmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı piyasa katılımcıları anketinde dolar tahmini için sonuçlar paylaşıldı. Buna göre, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23.12 TL iken, bu anket döneminde 22.84 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23.43 TL ve 23.10 TL olarak gerçekleşti.


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