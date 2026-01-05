FİNANS

Euro bugün kaç TL? 05 Ocak Pazartesi 2026 euro ne kadar?

5 Ocak 2026 tarihinde euro, 50,33 TL seviyesinden işlem gördü. Bu değer, uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle dikkat çekmektedir. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini etkilemektedir. Yatırımcılar için bu fiyat düzeyi, döviz riskini değerlendirmek açısından kritik bir göstergedir. Euro fiyatlarındaki değişiklikler, ticaret yapan işletmelerin stratejilerini belirlemede önem taşımaktadır

Cansu Akalp

5 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro, 50,33 TL olarak işlem gördü. Bu değer dikkat çekici bir seviyedir. Uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmalar etkili olmaktadır. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler de durumu etkilemektedir. Yoğun ticaret hacmi, yatırımcı duyarlılığını değiştirmektedir. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki gücü bu unsurlardan etkilenmektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları önemli bir rol oynamaktadır. Küresel ekonomik trendler de euro üzerinde belirleyicidir.

Bu fiyat düzeyi yatırımcılar için kritik bir göstergedir. Euro'nun değerindeki değişiklikler ticaret yapan işletmeleri etkiliyor. Döviz riski artmakta ve daha temkinli bir yaklaşım benimsenmektedir. Euro fiyatlarındaki dalgalanmaları izlemek önemli bir adımdır. Bu izleme, yatırım stratejileri ve finansal planların oluşturulmasında gereklidir. Euro’nun 50,33 TL'den işlem görmesi, piyasaların gelecekteki hareketlerini şekillendirecektir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,03
43,05
% 0.04
09:18
Euro
50,29
50,38
% -0.24
09:18
İngiliz Sterlini
57,79
57,83
% -0.22
09:18
Avustralya Doları
28,72
28,73
% -0.27
09:18
İsviçre Frangı
54,17
54,21
% -0.19
09:18
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.4
09:10
Çin Yuanı
6,17
6,17
% -0.07
09:18
İsveç Kronu
4,65
4,65
% -0.32
09:18
