FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 09 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro'nun güncel piyasa fiyatı 09 Ocak 2026 tarihinde 50,31 olarak belirlendi. Bu değer, Euro'nun uluslararası piyasalardaki önemini ve Avrupa ülkeleri için kritik ekonomik göstergeleri temsil ediyor. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve belirsizlikler, Euro'nun değerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar ve analistler, Euro'nun dalgalanmalarını yakından takip ederken, bu fiyat ticaret yapan firmalar için de önemli bir gösterge oluşturuyor.

Euro bugün kaç TL? 09 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar?
Cansu Akalp

09 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 50,31 olarak belirlendi. Bu durum, Euro'nun uluslararası piyasalardaki değerinin önemli bir göstergesidir. Euro, Avrupa ülkeleri için kritik bir öneme sahiptir. Tarihin en zor ekonomik dönemlerinden birini geride bıraktılar. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik belirsizlikler, Euro'nun değerini etkileyen ana etkenlerdir. Yatırımcılar ve ekonomi analistleri, Euro'nun dalgalanmalarını takip ediyor.

Euro'nun güncel fiyatı piyasalarda gezegenlik gösterebilir. Ancak, 50,31 seviyesinde kalması belirli bir stabilite sağlıyor. Bu fiyat, ticaret yapan işletmeler için önemli bir kıstas oluşturuyor. Uluslararası yatırımcılar da bu fiyatı dikkate alıyor. Euro'nun değeri, Euro bölgesi ülkelerinin ekonomik sağlığına işaret eder. Büyüme potansiyelini ölçmek için önemli bir göstergedir. Gelecekteki gelişmeler Euro'nun değerini nasıl etkileyecek merak ediliyor. Bu değer üzerinden atılacak adımlar yaşam standartlarını etkileyebilir. Ekonomik politikaları da doğrudan şekillendirebilir.

Euro bugün kaç TL? 09 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haberiniz olmadan 'kredi verilmez' sınıfına girebilirsiniz!Haberiniz olmadan 'kredi verilmez' sınıfına girebilirsiniz!
7 büyük şirkete 'altın' operasyonu!7 büyük şirkete 'altın' operasyonu!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,15
43,15
% 0.25
09:38
Euro
50,28
50,34
% 0.09
09:38
İngiliz Sterlini
57,97
58,00
% 0.03
09:38
Avustralya Doları
28,89
28,90
% 0.23
09:38
İsviçre Frangı
53,95
53,98
% 0.25
09:38
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.49
09:30
Çin Yuanı
6,18
6,18
% 0.28
09:38
İsveç Kronu
4,67
4,68
% 0.18
09:38
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.