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SGK prim borcu olanlar dikkat! Asgari ücret zammıyla borçlanma tutarları da artacak: Doğum, askerlik ödemelerinde uygun borçlanma için son günler...

24.12.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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Milyonların beklediği rakam yalnızca günler sonra belli olacak ama 2024 asgari ücret zammı prim ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemeleri ve borçlanma tutarları asgari ücrete gelecek zam oranında artacak. Sözgelimi doğum ve askerlik için bir günlük borçlanma tutarı 143 lirayken yüzde 40 asgari ücret artışı olması durumunda bu tutar 200 liraya yükseliyor. Prim borcu olanların, borçlanma yapacakların kritik tarihe dek elini çabuk tutması gerekiyor.

SGK prim borcu olanlar dikkat! Asgari ücret zammıyla borçlanma tutarları da artacak: Doğum, askerlik ödemelerinde uygun borçlanma için son günler...

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olanların 1 Ocak'a dek harekete geçmesi tavsiye ediliyor! Zira yeni yıl itibarıyla doğum, askerlik gibi borçlanmalarda yüzde 40 ila 50 oranında artış kapıda. Peki doğum, askerlik borçlanmasında artış ne kadar olacak? İşte asgari ücret senaryolarıyla prim ödemelerindeki artışın detayları...

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31 ARALIK KRİTİK TARİH!

Pek çok kişi borçlanmalarını bir an önce yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumlarının yolunu tutmaya başladı. SGK'da mesai yoğunlaştı. atv Haber'e konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Okan Güray Bülbül, 31 Aralık tarihinin kritik olduğuna dikkat çekti.

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Bülbül'ün de açıkladığı üzere; doğum ve askerlik borçlanması için geçerli olan günlük borçlanma tutarı halihazırda 143,08 TL. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda bu tutar günlük 200,5 TL'ye yükselecek. Yüzde 50 artış durumunda ise bir günlük borçlanma bedeli 215 TL olacak. Borçlanma tutarı bir doğumda 51 bin TL, iki doğumda 103 bin TL'yi bulacak.

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DOĞUM BORÇLANMASI YAPACAK ANNELER DİKKAT

Tek çocuk için en fazla 720 gün borçlanma yapılabiliyor. atv Haber'in aktardığına göre anne 720 günlük doğum borçlanması için şu an 103 bin 17 lira öderken asgari ücrete yüzde 40 artış yapılırsa tutar 144 bin 36 liraya, yüzde 50 artış yapılırsa 154 bin 800 liraya çıkacak.

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Dolayısıyla artıştan etkilenmek istemeyenlerin bir an önce borçlanma taleplerini iletmeleri ve tutarı ödemeleri öneriliyor.

SİGORTA PRİMLERİ DE YÜKSELECEK

Öte yandan asgari ücrete yapılan artış isteğe bağlı sigorta primlerini de yükseltecek. Şu anda en düşük 4 bin 292 lira olan aylık prim ödeme tutarı asgari ücrete yüzde 40 artış yapılırsa 6 bin 8 liraya, yüzde 50 olursa 6 bin 438 liraya çıkacak.

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ASGARİ ÜCRETE ZAMDA 3 SENARYO

Asgari ücrete zam olasılıklarında öne çıkan 3 ihtimal ise şöyle:

  • Yüzde 40 artış ile – 15.962 TL
    İşverene maliyeti – 22.066 TL

  • Yüzde 45 artış ile – 16.533 TL
    İşverene maliyeti – 22.854 TL

  • Yüzde 50 artış ile – 17.103 TL
    İşverene maliyeti – 23.642 TL
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret doğum borçlanması sgk prim borcu
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