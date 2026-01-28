FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Trump'tan 'dolar' açıklaması 'Hayır, harika gidiyor' Yoyo benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, doların "harika" durumda olduğunu ifade etti. Trump, doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını belirterek, bunun adil olduğunu kaydederken "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" şeklinde konuştu.

Trump'tan 'dolar' açıklaması 'Hayır, harika gidiyor' Yoyo benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının değer kaybından endişe duymadığını belirtti! Trump, Iowa'da basın mensuplarına, ABD dolarının değerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump tan dolar açıklaması Hayır, harika gidiyor Yoyo benzetmesi 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

"HAYIR, DOLAR HARİKA GİDİYOR"

Dolardaki değer kaybına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, doların fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyledi.

Trump tan dolar açıklaması Hayır, harika gidiyor Yoyo benzetmesi 2

Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor." dedi.

Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Trump tan dolar açıklaması Hayır, harika gidiyor Yoyo benzetmesi 3

Trump, doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını belirterek, bunun adil olduğunu kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları uçtu, mini gram altına yoğun ilgi var! Kuyumculardan uyarı Altın fiyatları uçtu, mini gram altına yoğun ilgi var! Kuyumculardan uyarı

"BİR YOYO GİBİ AŞAĞI VEYA YUKARI HAREKET ETTİREBİLİRDİM"

ABD Başkanı Trump, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim." diye konuştu.

Trump tan dolar açıklaması Hayır, harika gidiyor Yoyo benzetmesi 4

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95,6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1,20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,39
43,42
% 0.01
09:57
Euro
52,08
52,12
% -0.28
09:57
İngiliz Sterlini
59,94
59,97
% -0.22
09:57
Avustralya Doları
30,38
30,39
% -0.07
09:57
İsviçre Frangı
56,70
56,74
% -0.35
09:57
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.38
09:50
Çin Yuanı
6,25
6,26
% -0.09
09:57
İsveç Kronu
4,93
4,93
% -0.23
09:57

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden fiyatlar uçmaya başladıİhtimali bile yetti: Krediler düşmeden fiyatlar uçmaya başladı
ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump dolar abd doları dolar fiyatı trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.