Uzmandan dolar tahmini... Dolar kaç TL? 4 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Dün yapılan Merkez Bankası toplantısı sonrasında faiz artırımı kararı alındı ve dolar düştü. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.8 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki4 Aralık 2020 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 4 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 4 ARALIK 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 4 Aralık Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,8775 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.23 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,8799 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,8752 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,5547 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.44 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 4 Aralık 2020 Cuma euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 9,5584 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,5512 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,5695 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.60 hareketlilik oldu. Peki 4 Aralık 2020 Cuma sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,5743 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,5649 TL DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? İŞTE UZMANDAN GÜNCEL DOLAR YORUMU! Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Son olarak yapılan dolar tahminlerinde Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel dolar tahminini paylaştı. Baştürk açıklamasında, doların kritik seviyesini 7.75 olarak vererek"7.75 inerse baski artabilir..." dedi.