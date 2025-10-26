FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

ABD ve Çin heyetleri, Malezya'daki ticaret görüşmelerinde "ön çerçeve anlaşmaya" vardı

ABD ve Çin heyetleri, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Malezya'da yürütülen müzakerelerin yeni turunun ardından "ön çerçeve anlaşmaya" vardıklarını bildirdi.

ABD ve Çin heyetleri, Malezya'daki ticaret görüşmelerinde "ön çerçeve anlaşmaya" vardı

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, başkent Kuala Lumpur'da düzenlediği basın toplantısında, iki ülke heyetlerinin, görüşmelerin ardından tarifeler konusunda "ön mutabakata" vardıklarını, çerçeve anlaşmanın iki ülkenin iç onayına sunulacağını belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer da yaptığı açıklamada, tarafların dün gece ve bu sabah yürütülen yoğun müzakereler sonunda nihai detaylarını iki ülke liderlerinin gözden geçirip karar verebileceği bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Greer, görüşmelerde, 10 Kasım'da süresi dolacak tarifeler konusundaki geçici uzlaşmanın uzatılmasını ve nadir toprak elementleri konusunu ele aldıklarını, yapıcı bir müzakere olduğunu ve liderlerin verimli bir görüşme yapabileceği noktaya geldiklerine inandığını kaydetti.

MÜZAKERELER, TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK NİTELİĞİNDE

Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki heyetler, ticaret görüşmeleri için 25-26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Bu, iki ülke heyetlerinin ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü görüşmelerin 5. turu oldu. Taraflar, daha önce mayısta Cenevre'de, haziranda Londra'da, temmuzda Stockholm'de ve eylülde Madrid'de müzakereler yürütmüştü.

Tarafların ikili ekonomik ve ticari konuları ele alacağı toplantı, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesinde yapacağı görüşme için hazırlık niteliğinde oldu.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin gelecek seyri bakımından kritik önem taşıyor.

ABD İLE ÇİN ARASINDA TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ülkesi lehine biçimlendirme politikası, Çin'in tarife artışlarına karşılılık vermesiyle bir restleşmeye dönüşmüştü.

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı, Çin'in buna karşılık vermesiyle tırmanan gerilim sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Gerilimin çözümü için ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta müzakereler yürütmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve müzakereler sonunda gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri, müzakerelerin ikinci turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28-29 Temmuz'da İsveç'in başkenti Stockholm'de yürüttükleri üçüncü tur müzakerelerde de tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.

En son 14-15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de müzakere yürüten heyetler, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya geleceklerini bildirmişti.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kacır, Türkiye'nin AR-GE harcamalarını değerlendirdiBakan Kacır, Türkiye'nin AR-GE harcamalarını değerlendirdi
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Çin Malezya abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.