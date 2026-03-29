FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Belçika'daki siyasi parti başkanından petrol ve gaz şirketlerine 'Trump vergisi' çağrısı

Belçika'daki Flaman Yeşiller Partisi Başkanı Aimen Horch, Orta Doğu'daki gelişmelerden büyük karlar elde eden petrol ve doğal gaz şirketlerine "Trump vergisi" getirilmesi çağrısında bulundu.

Parti başkanlığına geçen hafta seçilen Horch, ilk konuşmasında, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve enerji fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Aşırı karlar elde eden petrol ve gaz şirketlerinden adil bir katkı almak için "Trump vergisi" uygulanması gerektiğini savunan Horch, hükümetin sağlanacak geliri yeşil enerjiye yatırabileceğini anlattı.

Horch, vatandaşların enerji faturalarının artmasından endişe duyduğuna işaret ederek, "Bu arada fosil yakıt şirketleri, (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Orta Doğu'da yürüttüğü yasa dışı savaş sayesinde aşırı karlar elde ediyor." diye konuştu.

Belçika'daki mevcut hükümetin politikalarının da hatalı olduğunu aktaran Horch, "Ülkemizde de hükümet fosil yakıtlara bağlı kalıyor. Başbakanımız (Bart De Wever), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile yakınlaşmaya çalışıyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Her petrol ve gaz tercihi, daha fazla bağımlılık ve daha fazla belirsizlik anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Horch, yeşil enerjiye yatırımın önemine dikkati çekerek, "Yeşil enerji bizi bağımsız kılar. Güneş, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda değildir. Rüzgar enerjisi için Putin ile yakınlaşmanıza gerek yok. Güvenli yeşil enerjiye büyük yatırımlar enerji faturalarında istikrar sağlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Belçika Petrol Orta Doğu gaz trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.