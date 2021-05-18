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Elon Musk'ın serveti eridi! Çarpıcı listede geriledi

18.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kripto para birimleri Bitcoin ve Dogecoin’i dilinden düşürmeyen Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı olma unvanını da kaybetti.

Elon Musk'ın serveti eridi! Çarpıcı listede geriledi

Kripto para birimi Bitcoin ile ilgili Twitter’da paylaştığı mesajlarla para biriminin değer kaybetmesine ön ayak olan Musk’ın servetinin Ocak ayında zirveyi gördüğünü yazan Bloomberg, Musk’ın servetinin o zamandan beri yaklaşık yüzde 24 azaldığını aktardı.

Dünyanın en büyük lüks tüketim markası LVMH’nin Başkanı Bernard Arnault’ın Musk’ın servetini geride bıraktığı açıklanırken, Musk’ın şirketi Tesla’nın hisselerinin yüzde 2.2 düşmesinin bunda etkisi olduğu belirtildi.

OCAK AYINDA TAVAN YAPMIŞTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde Mart ayında zirvelerde seyreden Musk’ın servetinin Ocak ayından beri düşüş trendinde olduğu belirtilirken şu anki servetinin yaklaşık 160.6 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Geçen hafta müşterilerinin Tesla’dan araç alırken Bitcoin kullanmalarını askıya aldıklarını duyuran ve Bitcoin’in doğaya zarar verdiğini söyleyerek bu para biriminin değerinin düşmesinin yolunu açan 49 yaşındaki Musk, Ocak ayında Tesla hisselerinin yüzde 750’lere varan şekilde artmasıyla dünyanın en zengin ismi olmuştu. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın serveti bu yıl 9.1 milyar dolar eridi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Kripto para
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