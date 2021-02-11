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G7 zirvesi 2021... G7 zirvesi nerede ve ne zaman yapılacak? G7 zirvesinde kripto para gündemi olacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2021 08:40 | Son Güncelleme

7 farklı ülkenin katılımı ile gerçekleşen G7 zirvesi ne zaman yapılacak sorusu gündem oldu. G7 zirvesinde bu yıl, koronavirüsten kaynaklanan ekonomik sorunlar ön planda olacak. Bu yıl G7 zirvesinde kripto para konuşulacak. İşte, G7 zirvesinin yapılacağı tarih ve gündemde yer alacak bazı konular...

G7 zirvesi 2021... G7 zirvesi nerede ve ne zaman yapılacak? G7 zirvesinde kripto para gündemi olacak!

Bu yıl G7 ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak edilen konulardan birisi oldu. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 grubundaki üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü (263 trilyon $) oluşturuyor. 12 Şubat 2021 tarihinde 7 ülkenin başkanlarının bir araya gelmesiyle yapılacak olan G7 zirvesi için geri sayım başladı. Peki G7 zirvesinin bu yılki konusu ne olacak? G7 zirvesinde kripto para konuşulacak mı?

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G7 ZİRVESİ NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

1975 yılından bu yana toplanan grup bu yılda 7 ülkenin başkanının bir araya gelmesiyle 12 Şubat'ta toplanacak.

Bu yıl ABD Başkanı olarak Joe Biden'ın ilk kez katılacağı G7 zirvesinin en önemli konularından birisi de koronavirüsten etkilenen küresel ekonomi ve kripto para piyasası olacak.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimine dair ortaya çıkan gündemin tartışılacağı G7 zirvesinin önemli konularından birisi de, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu olacak.

Bu yıl İngiltere'nin ev sahipliği ile yapılan G7 zirvesine; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada başkanları katılacak.

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G7 ZİRVESİ NEDİR?

G7 (Group of Seven), dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.


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