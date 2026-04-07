Orta Doğu'da tırmanan gerilim Avro Bölgesi'nde resesyon korkusunu tetikledi

Piyasa araştırmaları merkezi Sentix, 1047 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen nisan ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında eksi 3,1 puan olan endeks, bu ay 16,1 puanlık düşüşle eksi 19,2 puana geriledi. Böylece endeks, Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endekse ilişkin beklenti, nisanda eksi 9’a düşmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi, 3,5 puandan eksi 15,5 puana indi.

Mevcut ekonomik durumu yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise eksi 9,5 puandan eksi 22,8 puana geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, düşüşün temel nedeninin enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki tedarik darboğazları olduğunu belirtti.

Hussy, "Yatırımcılar, enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Basra Körfezi'ndeki aksamalar nedeniyle resesyon riskinin yeniden odağa yerleştiğini görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA EKONOMİSİNE DE DARBE VURDU

Almanya, krizden en ağır darbeyi alan ülkelerin başında yer aldı. Almanya için yatırımcı güveni 15,6 puanlık kayıpla eksi 27,7 seviyesine geriledi.

Ülkenin önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri, Orta Doğu'da savaşın oluşturduğu belirsizlik nedeniyle Almanya'nın yıl sonu büyüme tahminlerini yüzde 1,3'ten yüzde 0,6'ya kadar revize etti.

Almanya için mevcut durum göstergelerinin halihazırda resesyon sinyali verdiğini kaydeden Sentix, Alman ekonomisine yönelik beklentilerin eksi 16,8 puan ile Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini de bildirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır