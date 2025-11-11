FİNANS

Tarihin en uzunu olmuştu! ABD'de hükümet açılıyor, Senato'dan onay, sonraki durak...

ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerse ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunulacak.

ABD'de hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edildi. Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 "evet" oyu geldi.

Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre'ye mali yıl boyunca, diğer federal kurumlara da 30 Ocak'a kadar finansman sağlayacak tasarı, kapanma sırasında işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın işinde kalması hükmünü de içeriyor.

Çoğu demokrat için önemli bir pürüz noktası olan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması ise tasarıda yer almıyor. Ancak aralık ayında bu sübvansiyonlara yönelik oylama yapılması öngörülüyor.

Tasarının bir sonraki durağı, Temsilciler Meclisi olacak. Tasarı, burada da kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

ABD TARİHİNİN EN UZUN SÜREN HÜKÜMET KAPANMASI

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.

Yerel saatle pazar gecesi yapılan Senato'daki usul oylamasında 40'a karşı 60 oyla, tasarının ilerletilmesine karar verilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

