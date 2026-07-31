%0 faizli 3 ay taksitli 25.000 TL nakit fırsatını kaçırmayın!

Hepimizin zaman zaman nakde ihtiyacı oluyor ancak acil durumlarda küçük meblağlar da olsa aradığımız o nakdi bulmak stresli ve sıkıcı bir sürece dönüşebiliyor. Neyse ki bu kez %0 faizli 3 ay taksitli 25.000 TL nakit avans kampanyası, bütçesinde hızlı bir nefes alanı açmak isteyenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Üstelik başvurusu da son derece kolay...

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%0 Faizli 25.000 TL kampanyasına nasıl başvururum?

Halihazırda Akbank bireysel kredi kartınız yoksa ve ilk kez Akbank kredi kartına başvuruyorsanız 25.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avans fırsatından yararlanabilirsiniz.

Buraya tıklayarak güvenli başvuru sayfasına gidin.

Açılan sayfadaki form alanında sizden istenen bilgileri doldurun.

"Hemen başvur" butonuna tıklayın.

%0 Faizli taksitli avans kampanya detayları

Kampanyadan Akbank bireysel kredi kartı olmayıp 1 - 31 Temmuz 2026 arasında üzerinden ilk kez Axess Troy asıl kart başvurusu yapan ve 31 Temmuz'a kadar kartı onaylanan Akbanklılar yararlanabilir.

üzerinden ilk kez Axess Troy asıl kart başvurusu yapan ve 31 Temmuz'a kadar kartı onaylanan Akbanklılar yararlanabilir. Başvurusu onaylanan Akbanklılar 31 Ağustos 2026 tarihine kadar, taksitli avans limitleri doğrultusunda, maksimum 25.000 TL tutarında ve 3 ay vadeyle %0 faizli Taksitli Avans kampanyasından yararlanabilir.

Kampanyadan ilk kez Axess Troy asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 1 Temmuz 2026 tarihinden önce açık Wings veya Free kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Kredi kartı başvurusu onaylanan Akbanklıların kullanılabilir taksitli avans limitleri kapsamındaki sıfır faizli Taksitli Avans kampanya tanımlamaları, kredi kartı başvuru onay tarihinden 2 iş günü sonra gerçekleşecektir.

Kredi kartı başvurusu ve taksitli avans başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, diğer banka kredi kartı limitleri, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Kampanya kapsamındaki katılımcıların, belirtilen tarihe kadar yapacakları 25.000 TL'ye kadar ve 3 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %5 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.

Bireysel kartlara ait Taksitli Avans işlemlerinde ücret alınmamaktadır.

Her Akbanklı kredi kartı açılışından sonra taksitli avans limitleri doğrultusunda, kampanya süresi boyunca sadece 1 kez sıfır faizli, Taksitli Avans kullanabilir.

Taksitli Avans, işlem başına en az 200 TL tutarında kullanılabilir. ATM'lerimizde ise tek seferde 4.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

Kullanılabilecek Taksitli Avans tutarı; kartın kullanılabilir nakit avans limiti, tek işlem limiti ve günlük işlem limiti ile sınırlandırılmıştır.

Fiziki kartlar ile Taksitli Avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir.

Kampanyaya sadece Axess Troy bireysel kredi kartları dahildir. Wings, Free, Ticari kredi kart, ek kart ve sanal kart başvuruları dahil değildir.

Axess Troy Kredi Kartı sahibi olan müşteriler 1 yıl kart ücreti ödemeyecektir.

Ekstrenin asgari borcunun son ödeme tarihine kadar hiç ödenmemesi veya kısmi olarak ödenmesi durumunda; hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında ödenmemiş anapara üzerinden akdi faiz oranı, son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş asgari tutar üzerinden gecikme aylık akdi faiz oranı ve asgari tutarı aşan anapara tutarı üzerinden ise akdi faiz oranının işletileceğini bildirmek isteriz.

Ekstrenin asgari borcunun son ödeme tarihine kadar hiç ödenmemesi veya kısmi olarak ödenmesi durumunda; hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında ödenmemiş anapara üzerinden akdi faiz oranı, son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş asgari tutar üzerinden gecikme aylık akdi faiz oranı ve asgari tutarı aşan anapara tutarı üzerinden ise akdi faiz oranının işletileceğini bildirmek isteriz. Taksitli Avans işlemlerinde vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksitin ödemesi yapılabilir veya borçların tamamı erken ödenebilir. Bu durumda erken ödenen miktara ve gün sayısına göre faiz ve diğer maliyetlerde indirim yapılır. Erken ödeme için şubeler veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla erken/kısmi ödeme işlemine ilişkin ayrıca talimat verilmesi gerekmektedir.

Taksitli Avans işleminin yapıldığı gün söz konusu işlemle ilgili erken kapama veya kısmi kapama yapılamaz.

Kredi kartlarında gecikme, bloke, yasal takip olan Akbanklılar, Taksitli Avans hizmetinden faydalanamaz.

Ek kart sahipleri ayrı bir müşteri numarasına sahiplerse tüm ATM'lerden ve şubelerden Taksitli Avans işlemi yapabilir.

08.10.2013 tarihinde yayınlanan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi ve 6 fıkrasındaki değişiklik kapsamında bir takvim yılı içerisinde 3 defa dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılmış olan kredi kartları ile dönem borcunun tamamı ödenene kadar nakit çekim işlemi gerçekleştirilemez.

Bu işlemlere ilişkin bekleyen tüm taksitlerin ödemeleri tamamlanıncaya kadar hesap kesim tarihinde değişiklik yapılamadığını bildirmek isteriz.

Banka kampanya koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge isteme ve kampanyayı durdurma hakkına sahip olduğunu hatırlatırız.

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