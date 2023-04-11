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  4. 1 Mayıs’tan itibaren trafik sigortası priminde yeni dönem: 26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Kaza yapan 17.598 TL, yapmayan 2.933 TL ödeyecek

1 Mayıs’tan itibaren trafik sigortası priminde yeni dönem: 26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Kaza yapan 17.598 TL, yapmayan 2.933 TL ödeyecek

11.04.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahibi olan 26 milyon için yeni kural 1 Mayıs itibarıyla hayata geçiyor. Trafik sigortasında basamak sistemi devreye giriyor. Kimisine yüzde 200 zam kimisine yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu kapsamda çok kaza yapan sürücüler 17 bin TL, hiç kaza yapmayan 3 bin TL ödeyecek. Şirket aracı için ödenen trafik sigortası primi ise şahsi araca göre yüzde 2.5 ila yüzde 20 arasında daha fazla olacak.

1 Mayıs’tan itibaren trafik sigortası priminde yeni dönem: 26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Kaza yapan 17.598 TL, yapmayan 2.933 TL ödeyecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigorta primlerinde dinamik basamak yöntemine geçildiğini duyurmuştu. Yeni uygulamada 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirildi.

Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigortasında yeni dönem!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar… Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

EN RİSKLİYE YÜZDE 200 ZAM, YÜZDE 50 İNDİRİM

En düşük basamakta yani 0’da "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak. Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte yani 8. Basamakta "çok iyi sürücüler" kısmında olacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek. Yeni uygulamaya ise 1 Mayıs itibarıyla geçilecek.

HER AY YÜZDE 2 ZAM

Ayrıca Mayıs ayından itibaren sigorta şirketleri trafik sigortalarında bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 5 zam yapacak. Ardından ise her ay yüzde 2 oranında zam uygulanacak.

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CEZA GİBİ ÜCRET ÖDEYECEKLER

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları tablosu da değişti. Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel araç için 21.118 TL, özel araç için 17.598 TL prim ödeyecek. 8. Basamakta bulunan kazası olmayan sürücülerin cebinden ise tüzel araçlarda 3.520 TL, özel araçlar için 2.933 TL ücret çıkacak.

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ŞİRKET ARACINA FARKLI, ŞAHSİ ARACA FARKLI TARİFE

Şirket aracı ile şahsi araç sahipleri farklı prim ödeyecekler. Bu kapsamda şirket araçları şahsi araçlara göre yüzde 2.5-20 arasında zamlı ücret ödeyecekken, fark ise 500 TL ile 3.000 TL arasında değişecek.


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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası

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