1 Ocak'ta başlayacak! 350 bin kişiyi ilgilendiriyor '30 bin lira ekstra masraf' 3 yıl süre talep etti

1 Ocak 2026'da 350 bin basit usul mükelle­fini doğrudan etkileyecek olan vergi düzenlemesi hayata geçirilecek. Böylece, mali müşavirlerle çalışmak da zorunlu olacak. Sektör temsilcileri ise süreç için 3 yıl süre isterken konu ile ilgili farklı detaylar da paylaşıldı. İşte 1 Ocak 2026'da başlayacak olan düzenlemenin detayları...

Ezgi Sivritepe

350 bin basit usul mükellefini doğrudan ilgilendiren köklü vergi düzenlemesi 1 ocak 2026'da başlayacak. 9 Eylül 2025’te yayım­lanan Cumhurbaşkanı Kara­rı ile birçok sektörde faaliyet gösteren esnaf, kayıt dışılığı ve vergi kaybını önleme hedefiyle gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınacak.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) kayıtlarına göre, Türkiye’de 130 bin 493 serbest muhasebeci ve mali müşavir ile 5 bin 66 yeminli mali müşavir bulunuyor.

RİSK OLUŞTURUYOR

Dünya Gazetesi'ne konuşan, TÜRMOB Genel Başka­nı Emre Kartaloğlu, tüm mükellefleri uyardı. Kartaloğlu, gerçek usule geçen işletmelerin mali müşavirler ile çalışması gerektiğini belirtti ve Odalar aracı­lığıyla kayıt tutma uygulamasının gerçek usulde devam et­mesinin mevzuata aykırı olacağını aktardı.

Mali müşavir açığının oluşma ihtimaline dair endişelere gerek olmadığının altını çizen Kartaloğlu, yeni mükelleflerin muhasebe süreçlerinin yönetimine dair mevcut mevzuata uygunluk konusun­da kritik bir risk olduğunu da belirtti.
3 YIL UYUM SÜRESİ TALEP ETTİ!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise 3 yıl uyum süresi istediklerini belirtti. Yeni sistemin ek yükleri ile ilgili de konuşan Palandöken, şu sizleri sıraladı:

“Esnafın fatura, POS cihazı, mutasarrıf beyan gibi dijital sistemlere uyum sağlaması gerekecek. Gerçek usule geçişle birlikte zorunlu hale gelen mali müşavir hizmeti, esnafa yılda ortalama 25-30 bin TL civarında ekstra bir maliyet yükleyecek”
Meclis’in açılmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı ile görüşmelerini sıklaştıracaklarını belirten Palandöken, uygulamanın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceği için yasal düzenleme konusunda zamanın daraldığını söyleyip sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bu adamlar dükkânı kapattığı zaman devlete yük olacak. Sosyal devlet bunlara bakacak, adam para alacak hale gelecek. Biz, kayıtlı ekonomiye karşı değiliz, ancak basit bir vergi sistemiyle vergilerini yine versinler”

Vergi düzenlemesinin ardından değişiklikler şu şekilde olacak:

