110 bin km'deki 5 yaşındaki araca 260 bin TL'lik servis bakımı! Faturayı görünce isyan etti: Sanayide 60 bin TL!

Yetkili serviste gelen fatura araç sahibini de duyanları da şoke etti. 2020 model olan ve 11 bin km'ye gelen aracına ağır bakım yaptırmak isteyen bir kadın, gelen faturayı görünce gözlerine inanamadı. 260 bin TL'lik faturayı görünce rotasını sanayiye çeviren araç sahibi "Servisler kendilerini ne zannediyorlar? Bu ayıp yani, kabul edilebilir değil" diyerek isyan etti

Devrim Karadağ

Otomobil sahiplerini korkulu rüyasına dönüşen servis bakımlarının fiyat aldı başını gitti. Her yıl zamlanan fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşıran araç sahipleri bir yandan da sanayide usta arayışına yönelirken, bir vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem yarattı.

2020 MODEL ARACIN SERVİS BAKIMI İÇİN 260 BİN TL İSTEDİLER

2020 model otomobilinin 110 bin kilometredeki ağır bakımı için yetkili servise giden bir vatandaş, triger kayışından fren balatalarına kadar yapılacak işlemler için kendisine 260 bin TL'lik fatura çıkarıldığını söyledi.

110 bin km deki 5 yaşındaki araca 260 bin TL lik servis bakımı! Faturayı görünce isyan etti: Sanayide 60 bin TL! 1

"ESKİ MÜŞTERİ OLDUĞUM İÇİN 200 BİNMİŞ"

Vatandaş, "Sizinle bir otomobil servis skandalı paylaşmak istiyorum. 2020 model bir araca biniyorum. 110 bin kilometrede bakımını yaptırmaya götürdüm. Triger kayışınızın lifleri kopmuş, yağ filitrenizi tıkamış. Fren balatalarınız bitmiş. Bir de normal bakım yapacağız. 200 binden başlar bu yapacaklarımız dediler. Ben tepki gösterince aslında fiyatın 260 bin olduğunu eski müşteri olduğum için 200 bine yapacaklarını söylediler. Arabayı oradan çıkardım, başka bir arkadaşımızın abisine götürdüm. "60 bine hallederim" dedi." diyerek yaşadığı durumu aktardı.

110 bin km deki 5 yaşındaki araca 260 bin TL lik servis bakımı! Faturayı görünce isyan etti: Sanayide 60 bin TL! 2

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Yüksek fiyat politikasına sert tepki gösteren vatandaş, "Servisler kendilerini ne zannediyorlar? Bu ayıp yani, kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

110 bin km deki 5 yaşındaki araca 260 bin TL lik servis bakımı! Faturayı görünce isyan etti: Sanayide 60 bin TL! 3

Araç sahibi vatandaşın servis isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Otomobil sanayi servis
Bunlara yasal düzenleme yapılmadığı için böyle rahat rahat yüksek bedel çıkarıyorlar neymiş biz Servisiz yok ya soyguncular
