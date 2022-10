15 bin lira maaşla eleman aranıyor! 600 kişi...

Otomotiv, makine, mobilya ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Antalya'nın en önemli istihdam merkezleri arasında bulunan Akdeniz Sanayi Sitesi'nde, ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. 2 bin 500 iş yerinde 15 bin kişinin istihdam edildiği sanayi sitesinde 500-600 civarında, aylık 5 bin 500 liradan 15 bin liraya kadar çalışacak kalifiye eleman aranıyor.

ÇIRAK GELME ORANI ARTTI

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk, son yıllarda kentleşme ve sanayileşme nedeniyle özellikle üretim alanında nitelikli teknik elemana ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Sanayi ve başka üretim alanlarına çocukların teşvik edilmesi gerektiğini aktaran Öztürk, zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkmasıyla, 3 yıl öncesine kadar çırak sorunu yaşadıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıraklık ve mesleki eğitim okullarında yeni düzenleme yaptığını hatırlatan Öztürk, "Devletimiz çıraklık okullarına giden öğrencilerimize lise diploması hakkı getirdi. Bu devrim niteliğinde bir karardı. Sanayi sitelerine çırak gelme oranı eskiye göre fazlalaştı" dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE İLGİ

Çıraklık okulunda eğitim gören öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümleri açıklayan Öztürk, "Son yıllarda otomativ sektörünün çok popüler olmasından dolayı öğrencilerin çoğunluğu; otomotiv ve oto elektrik sektörünü tercih ediyor. Sonrasında torna, mobilya ve metal geliyor" diye konuştu.

Sanayi esnafının ve meslek odalarının talepleriyle birlikte istihdam konusunda yeni düzenlemelere gidildiğini kaydeden Öztürk, "Çıraklar daha önce iş yerlerine geldiğinde, 50-100 lira değerinde küçük miktarlarda para alıyordu. Bu çocuklar için cazip olmuyordu. Devletimiz çıraklık okuluna kaydolan, yeni başlayan her çırak için asgari ücretin 3'te 1'i parayı hesaba yatırıyor. Çıraklarımız 1, 2 ve 3'üncü sınıfta asgari ücretin 3'te 1'i; 1600 lirayı devletten para alıyor. Bunun üzerine de iş yeri sahibi, işin durumuna göre ekstra ücret verebiliyor. Çırak 4'üncü sınıfa geçtiğinde asgari ücretin yüzde 50'sini alıyor. Bu şekilde desteklerin verilmesiyle çocuklar sanayiye, diğer meslek alanlarına rağbet göstermeye başladı. 3-5 yıl sonra bunların meyvelerini yiyeceğiz. Çünkü bugün çırak olarak başlayan ancak 5 sene sonra iş yerine verimli olabilecek" dedi.

Nitelikli eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirten Öztürk, "Şu an korkunç derecede yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var ama eleman yok. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde şu anda en az 500-600 civarında ustaya ihtiyaç var. Her alanda yetişmiş ustaya, her dükkanda kaliteli ustaya ihtiyaç var ama yok" diye konuştu.

15 BİN LİRAYA YAKIN MAAŞ

Mehmet Öztürk, "Örneğin bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 12- 13 bine yakın, belki daha fazla iş başvurusu gelmiş. Diğer ilçe belediyelerinde de binlerce iş başvurusu var ama bunların çoğu belediyede çalışmak istiyor. 15 gün önce gazetelere, 'İşçi aranıyor' diye ilan verdim. Bana başvuran yok. Benim de şu anda 3 tornacı, 2 kaynakçıya ihtiyacım var ama eleman yok. Eleman olmadığı için yüzde 10-20 kapasiteyle çalışıyorum. Organize sanayi sitelerine gittiğinizde açık olarak bunları göreceksiniz. Türkiye'deki işletmelerimizin tamamında yetişmiş teknik eleman ihtiyacı var. Ustanın iş yerine vereceği verime, usta kalitesine göre, asgari ücretten 15 bin liraya yakın maaş verilmektedir. Hepimiz kolay iş arıyoruz. Hepimiz kısa yoldan para kazanmanın yolunu aradığımız için bu zor olacaktır. Fakat Türkiye'nin ileriye gitmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasının yolu; teknik personelin yetişmesi ve modern planlı sanayinin gelişmesinden geçmektedir. Avrupa, bunu böyle başardı. Bizim örnek alacağımız ülkeler, sanayisi gelişen ülkelerdir" dedi.

'GENEL SIKINTIMIZ, KALİFİYE ELEMAN'

Sanayi esnafından Abidin Cengizci ise "Oto tamir sektöründe görev yapıyoruz. Mesleki liseler ve çıraklık okullarından bize çırak gönderiyorlar. Çıraklık konusunda şu an çok sıkıntımız yok. Genel sıkıntımız; kalifiye eleman. Bu da müşterilerin işlerinin geç kalmasına, işlerin uzamasına sebep oluyor. Gününde söz verip, araçları teslim edemiyoruz. Ara elemanın maaşı asgari ücretten başlıyor, kalifiyesine göre 8-10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Birçok işsiz var, üniversite mezunu var ama burada ara eleman sıkıntısı çekiyoruz. Bu sıkıntı, birkaç yıl kadar devam eder. Yeni çırakları yetiştirip, o seviyeye getirene kadar ara eleman sıkıntısı çekeriz" ifadelerini kullandı. (DHA)