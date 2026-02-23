17 milyon emekliyi ilgilendiren haber: Hesap yapıldı! ‘Yüzde 31 zam mümkün’

Kayıt dışı istihdam ile ilgili ekonomi yönetiminin sıkı mücadelesi devam ediyor. Göstergelerde de görüldüğüne göre yıllara göre kademe kademe kayıt dışı istihdam da azalma var. Buna göre son 35 yılda kayıt dışı istihdam oranı yüzde 24,6’ya geriledi. Tarım dışı sektörlerde ise kayır dışı istihdam 2025’te yüzde 15,9 oldu.

EN BÜYÜK BEDELİ ÇALIŞAN ÖDÜYOR

Kayıt dışı istihdamda en büyük mağdur kayıt dışı çalışanlar oluyor. Bununla birlikte işverenler arasında da haksız rekabet oluşurken SGK ve devlet hazinesi de mağduriyet yaşıyor.

HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç, tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdamın SGK ve hazineye olan etkisini inceledi. Türkiye’de 24 yıldır asgari ücrete kadar olan kazançlardan vergi alınmıyor.



655 MİLYAR TL’YE YAKIN İLAVE PRİM

Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam edilenlerin tamamının asgari ücretli çalışan olarak kayda alınması durumunda 2026 yılında SGK’nın aylık prim geliri 54,5 milyar lira, yıllık ise 654,3 milyar lira ilave prim geliri olacaktı.



DEVLETİN ELDE GELECEĞİ 1 TRİLYONU GEÇİYOR

Özel sektörde prime esas ortalama ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, kayıt dışı çalışan bir işçinin sisteme dahil edilmesi halinde aylık yaklaşık 28 bin 744 TL vergi ve prim ödenmesi gerekiyor. Bu tutarın içinde işçi ve işverenin sosyal güvenlik ile işsizlik sigortası primleriyle birlikte gelir ve damga vergisi de yer alıyor.

Tarım dışı sektörlerdeki tüm kayıt dışı çalışanların ortalama ücret üzerinden kayıt altına alınması durumunda ise devletin elde edeceği toplam vergi ve prim geliri aylık 129,1 milyar TL, yıllık ise 1 trilyon 549,4 milyar TL seviyesine ulaşıyor.



EMEKLİYE YÜZDE 31 ZAM

Kıvanç, 2026 ‘da SGK’nın 4 trilyon 968 milyar lira emekli aylığı ödeneceğini ifade ederek, gelir-gider açığının 43,7 milyar TL olacağın ifade ederek, şu cümleleri kurdu:

“Tarım dışı sektörlerde çalışanların tamamı kayda alınmış olsa SGK’nın kasasından ve bütçeden tek kuruş harcanmadan 2026 yılında emekli aylıklarına mevcut zamlara ilaveten yüzde 31 oranında zam yapılması mümkün olacaktı”