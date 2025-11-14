FİNANS

20 şirkete kayyım! İsimleri tek tek açıklandı: Investco Holding soruşturması...

Investco Holding çatısı altındaki 20 şirkete kayyım atandı. Kararın gerekçesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma işaret edildi. Kayyım atanan ve dikkat çeken şirketlerin isimleri tek tek açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Investco Holding Anonim Şirketi’ne yönetim kayyımı atandı.

"TUTUKLU ÜYELER GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEMEKTE"

Kayyımlık faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde; Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerinin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini yerine getiremediği, bazı yöneticilerin görevlerinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşturulamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların aksadığı, ticari faaliyetlerde de aksaklıklar yaşandığı belirlendi.

İŞTE KAYYIM ATANAN 20 ŞİRKET

Soruşturma kapsamında; Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Innosa Teknoloji A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Şişli Enerji A.Ş., Ortaköy Enerji A.Ş., Standard Boksit A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. isimli firmalara, İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

