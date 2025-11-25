FİNANS

2024 geliri bile 129 milyon TL'ydi! 8 kişilik kadro taliplilerini bekliyor

Yeni yıla girilmek üzereyken yaş haddinden dolayı bazı noterlerde koltuklar boş kaldı. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü açıklanan 8 yerde çalışmak isteyenlerin başvuru yapması gerektiğini bildirdi. Söz konusu 8 noterin 2024 yılı gayrisafi milli gelirleri 129 milyon TL'yi aşmıştı.

Ufuk Dağ

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yaş haddinden dolayı boşalacak olan noterleri açıkladı ve taliplilerin başvuru yapmalarını istedi.

2024 GELİRLERİ 129 MİLYON TL

NTV'de yer alan habere göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşan sekiz noterin görevi yaş haddinden dolayı sona eriyor. Bu noterlerin 2025 yılı gelirleri yeniden değerleme oranlarına göre tahminen 170 milyon liraya yaklaştı.

BAŞVURU YAPILABİLECEK NOTERLER

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece Altıncı Noterliği, Beyoğlu Yirminci Noterliği, Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği, İskenderun Birinci Noterliği, İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği, Şanlıurfa Beşinci Noterliği, Soma İkinci Noterliği, Yalova İkinci Noterliği'ne talip olacak olanların başvurularını bekliyor.

FİZİKİ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Yılbaşından itibaren yeni noterlerin göreve başlaması için başvurular açıldı. Noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacak. Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.

ERZURUM'A NOTER BULUNAMIYOR

Adalet Bakanlığı, Erzurum'a noter bulamıyor. Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu noterliğe talip bulunamadı.

