2025'e sayılı gün kaldı! Emekli olmak isteyenler dikkat! Elinizi çabuk tutun... SGK Uzmanı Özgür Erdursun uyardı: 'Yüzde 30 kaybı olacak'

Emeklilik olmaya aday olan vatandaşlar 2024 yılında mı yoksa 2025 yılında mı dilekçe vermeleri gerektiğini düşünüyor. Hangisinin daha karlı olacağını düşünen vatandaşlar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KAMU ÇALIŞANLARI 14 OCAK ÖZEL SEKTÖR 31 ARALIK

Emeklilik koşullarını 31 Aralık 2024 tarihine kadar yerine getirmiş özel sektör çalışanları ve Bağ-Kur'lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar şartlarını yerine getiren kamu çalışanları; 2024 yılı emeklisi olarak sisteme girecek.

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih ise çok kritik. Çünkü, dilekçenin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli aylığı miktarını etkiliyor. Enflasyonun hemen hemen aynı gittiği zamanlard dilekçenin verildiği tarih çok büyük bir önem taşımazken kanundan dolayı 2024 yılında emeklilik dilekçesini vermek vatandaşlar için daha iyi bir noktada duruyor.

YÜZDE 30 DAHA AZ MAAŞ ALACAK

Enflasyon verileri, emeklilik maaşının hesaplanmasında kullanılıyor. Emeklilik adaylarının, 2025'ten sonra emekli olmaları durumunda yüzde 30 daha az maaş alacak olan emekliliği gelmiş çalışanlar, emeklilik dilekçesini peş peşe vermeye başladı.

Bugün ise TÜİK, Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,24 olurken yıllık enflasyon yüzde 47,09 olarak belirlendi. Enflasyonun açıklanması sonrası SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik dilekçesini vermekte karasız kalan vatandaşlara seslendi.

ÖZGÜR ERDURSUN HATIRLATTI

Erdursun, bu sene emekli olacakların yüzde 30 oranında daha fazla maaş alacaklarını hatırlatarak, şu sözleri kullandı.

"TÜİK enflasyon oranlarına göre 2025’de emeklilik müracaatında bulunacakların emekli aylıklarında %30 kaybı olacak!"