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2025 yılı en düşük emekli maaşı için rakamlar belirlendi! Bu 3 ihtimalden birisi olacak…

27.11.2024 10:25
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Emekli maaşı, asgari ücret ve memur zammı… Milyonlarca kişi 2025 yılı öncesinde maaşlarına gelecek zam oranını merak ederken en düşük emekli maaşı için de 3 rakam belirlendi. AK Parti’nin ekonomi kurmayları, asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve vergi diliminin düşürülmesi için çalışma başlattı. En düşük emekli maaşı kaç lira olursa etkisi ne olacak? İşte hakkında rapor hazırlanan en düşük emekli maaşı rakamları…

2025 yılı en düşük emekli maaşı için rakamlar belirlendi! Bu 3 ihtimalden birisi olacak…

Asgari ücret ve emekli maaşı 2025 yılı zamları için AK Parti’den yeni bir hamle daha geldi. Hükümetin ekonomi kurmayları, üç önemli konuyu masaya yatırdı. Aralık ayı ile birlikte, ‘asgari ücret tespit komisyonu’ toplanacak. Taraflar asgari ücret beklentisini, Hükümet ise teklifini sunacak. Hükümet en düşük emekli maaşlarını üç alternatifli etki analizi ile çalışıyor. Vergi dilimi de masada. Yüzde 15’lik oranın aşağılara çekilmesi bekleniyor.

2025 yılı asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayının ilk haftası toplanacak. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu ortaya çıkan ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

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ERDOĞAN’DAN SÜRPRİZ KARAR ÇIKAR MI?

Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre; AK Parti kulislerinde, 2025 yılı asgari ücreti için, “23 binden az, 25 binden fazla olmayacak” beklentileri konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da sürpriz bir karar “çıkmaz” yorumları yapılıyor. En düşük emekli maaşı şu anda 12.500 TL. Hükümetin masasında, 2025 yılı için en düşük emekli maaşının 14 bin, 15 bin ve 16 bin olarak etki analizleri çıkarılıyor. Ortaya çıkacak mali rapora göre en düşük emekli maaşının da 14 bin ile 16 bin TL arasında olması bekleniyor. 14 bin en düşük ihtimal, beklenti ise 16 bin.

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VERGİ DİLİMİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Her yıl belirli bir oranla güncellenen gelir vergisi dilimleri, 2025 yılı için yeniden değerleme oranıyla birlikte artış gösterecek. Ancak ekonomik şartlar asgari ücrete yakın ücret alanların vergi dilimine girmesi vergide adaletsiz bir durumu ortaya çıkarttığı eleştirileri yapılıyor. STK’ların ve iş dünyasının çağrısı Hükümeti harekete geçirdi. Hükümet vergi dilimlerinde yasal bir düzenleme için çalışma başlattı. Yapılacak düzenleme ile çalışanların yıl içinde ikinci vergi dilimine girerek maaşlarının düşmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Bu durumda vergi oranlarının da değişmesi tartışılıyor. Hükümet önerileri değerlendirecek. Yüzde 15 olan vergi oranının aşağılara çekilmesi, bu oranın ise ne kadar olacağı henüz netleşmediği belirtiliyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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