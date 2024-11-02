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2025 yılı işsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı üzerinden hesaplayarak açıkladı! İşte merak edilen o rakam…

02.11.2024 08:23
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Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatından işsizlik maaşına kadar birçok ödeme değişecek. Bunların arasında en çok merak edilenlerin başında da işsizlik maaşı geliyor. Peki işsizlik maaşına ne kadar zam yapılacak? 2025 yılı asgari ücret rakamı ne olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş hesapladı. İşte asgari ücret zammı sonrasında ortaya çıkması muhtemel o tablo…

2025 yılı işsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı üzerinden hesaplayarak açıkladı! İşte merak edilen o rakam…

Asgari ücrete 2025 yılı için yapılacak zam sonrasında işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, kıdem tazminatı, staj ücreti gibi birçok ödeme türünde de artış gerçekleşecek. İşsizlik maaşına ne kadar zam gelecek? SGK uzmanı asgari ücret hesaplayarak yanıt verdi.

Yeni asgari ücret yaklaşık doğrudan milyonlarca çalışanı etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretten etkilenecek kalemlerin başında ise işsizlik maaşı geliyor. 2025 asgari ücret zammına göre işsizlik maaşı belirlenecek. Hem asgari ücret hem de işsizlik maaşı için tahminler gelmeye devam ediyor.

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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

SGK uzmanı İsa Karakaş, yılbaşında işsizlik maaşının ne kadar artacağını hesapladı. İşszilik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.

SGK uzmanı Karakaş Türkiye gazetesindeki bugünkü yazısında, "Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsizin ödeneğe esas kazançları ne kadar yüksek olursa olsun en yüksek ödenek olan 15 bin 880,54 TL tutarında ödenek verilmektedir. Hâlen uygulanmakta olan bu ödenek taban ve tavanı yılbaşından itibaren asgari ücrete yapılacak güncelleme oranında değişecektir" ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

SGK uzmanı yazısında 2025 asgari ücreti için tahminine şöyle yer verdi:

BRÜT ASGARİ ÜCRET- 26,500.00

SGK PRİMİ% 14 - 3,710.00

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 - 265.00

Gelir Vergisi - Yok

Damga Vergisi - Yok

KESİNTİLER TOPLAMI- 3,975.00

NET ASGARİ ÜCRET- 22.525,00

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Buna göre, yılbaşından itibaren işsizlik ödeneğinin en alt ve en üst sınırlarında tahmini yüzde 35 oranında artışın kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Asgari ücretten çalışanların işsizlik ödeneğinin 7 bin 940 TL’den 10 bin 720 TL’ye kadar, çalışırken prime esas kazançları yüksek olanların ise en fazla alacakları ödenek miktarı da 15 bin 880 TL’den 21 bin 438 TL’ye kadar yükselmesi muhtemeldir."

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İşsizlik Maaşı
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