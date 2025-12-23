FİNANS

2026 asgari ücret ile beraber belli oldu: İşte asgari ücret desteği

Milyonların merakla beklediği 2026 asgari ücret rakamı belli oldu. TÜRK-İŞ'in katılmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 3.'sü bugün gerçekleştirildi ve rakam açıklandı. Yeni asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Her bir asgari ücretli için devletin vereceği asgari ücret desteği de merak ediliyordu. İşte asgari ücret desteğinde son durum…

Hande Dağ

2026 asgari ücret belli oldu. Milyonların merakla beklediği rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından açıklandı. TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantılarda ilk iki toplantının ardından bugün saat 18.00'de başlayan 3. toplantı gerçekleştirildi. 2026 asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Bir yandan devletin her bir asgari ücretli için verdiği asgari ücret desteğinin de kadar olacağı da merak ediliyordu.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıp asgari ücret 22 bin 104 TL seviyesine çekilmiş, bu asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için verdiği asgari ücret desteği de 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarılmıştı.

"1270 TL OLARAK UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

2026 asgari ücret zammıyla beraber asgari ücret desteğinin de 1270 TL olduğu duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl 1000 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

 2026 asgari ücret zammı belli oldu

 Asgari ücret belli oldu! Tüm kalemlerin ücreti değişti

