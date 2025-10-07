FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2026 asgari ücret zammı için yüzde 20 iddiası! 26 bin TL mi olacak? Erdoğan'ın açıklamasını işaret etti, Özgür Özel rakam verdi

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusu şimdiden gündemi meşgul etmeye başlarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak bir asgari ücret zammı tahmini geldi. "Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar" diyen CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamaya dikkat çekti. CHP lideri Özel, "2026 asgari ücreti ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

2026 asgari ücret zammı için yüzde 20 iddiası! 26 bin TL mi olacak? Erdoğan'ın açıklamasını işaret etti, Özgür Özel rakam verdi
Devrim Karadağ

2026 asgari ücret zammı için son dakika tahmini geldi. Ocak aynın yaklaşmasıyla birlikte genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonlarca çalışan "2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? 2026 yılında asgari ücret kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte asgari ücret zam kulisleri de yavaş yavaş yansımaya başlarken, vatandaşlar da zam oranına kilitlenmiş durumda.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 2026 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNİ

Asgari ücret için son zam tahmini ise CHP'den geldi. Partisinin grup toplantısında iktidarın asgari ücret politikasını sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret zammı için hem oran verdi hem de 'iktidarın 2026 asgari ücret planını' işaret ederek rakam verdi.

2026 asgari ücret zammı için yüzde 20 iddiası! 26 bin TL mi olacak? Erdoğan ın açıklamasını işaret etti, Özgür Özel rakam verdi 1

"ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 20 ZAMLA, 26 BİN TL YAPACAKLAR"

"Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar" diyen CHP lideri Özel, sözlerinin devamında rakam verdi ve "Asgari ücreti 26 bin lira yapmaya bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

2026 asgari ücret zammı için yüzde 20 iddiası! 26 bin TL mi olacak? Erdoğan ın açıklamasını işaret etti, Özgür Özel rakam verdi 2

2026 asgari ücret zammı için yüzde 20 iddiası! 26 bin TL mi olacak? Erdoğan ın açıklamasını işaret etti, Özgür Özel rakam verdi 3

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamayı hatırlatan CHP lideri, sert sözlerle iktidarın hem asgari ücret hem de ekonomi politikasını eleştirdi.

CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

"Erdoğan dün utanmadan sıkılmadan çıkıp diyor ki ;'kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yükseldi.' Asgari ücrete yüzde 20 zam hedeflenen yerde yüzde yüksek faize savaş ilan ediyoruz. Vatandaşın sırtından bunları söküp atacağız."

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatı 21 otomobil modeli belli oldu!

Uygun fiyatı 21 otomobil modeli belli oldu!

 En düşük emekli maaşı için 'Alacağımız rakam bu' diyerek açıkladı! Tahtada tek tek gösterdi

En düşük emekli maaşı için 'Alacağımız rakam bu' diyerek açıkladı! Tahtada tek tek gösterdi

 Özel, Bahçeli'nin sözlerine kürsüden yanıt verdi!

Özel, Bahçeli'nin sözlerine kürsüden yanıt verdi!

 Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son 3 gün kaldı

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son 3 gün kaldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Türkiye'nin en ucuz 21 otomobil modeliTürkiye'nin en ucuz 21 otomobil modeli

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP Zam son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.