2026 asgari ücret zammı için yüzde 20 iddiası! 26 bin TL mi olacak? Erdoğan'ın açıklamasını işaret etti, Özgür Özel rakam verdi

2026 asgari ücret zammı için son dakika tahmini geldi. Ocak aynın yaklaşmasıyla birlikte genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonlarca çalışan "2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? 2026 yılında asgari ücret kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte asgari ücret zam kulisleri de yavaş yavaş yansımaya başlarken, vatandaşlar da zam oranına kilitlenmiş durumda.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 2026 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNİ

Asgari ücret için son zam tahmini ise CHP'den geldi. Partisinin grup toplantısında iktidarın asgari ücret politikasını sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret zammı için hem oran verdi hem de 'iktidarın 2026 asgari ücret planını' işaret ederek rakam verdi.

"ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 20 ZAMLA, 26 BİN TL YAPACAKLAR"

"Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar" diyen CHP lideri Özel, sözlerinin devamında rakam verdi ve "Asgari ücreti 26 bin lira yapmaya bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamayı hatırlatan CHP lideri, sert sözlerle iktidarın hem asgari ücret hem de ekonomi politikasını eleştirdi.

CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

"Erdoğan dün utanmadan sıkılmadan çıkıp diyor ki ;'kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yükseldi.' Asgari ücrete yüzde 20 zam hedeflenen yerde yüzde yüksek faize savaş ilan ediyoruz. Vatandaşın sırtından bunları söküp atacağız."